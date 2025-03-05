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В Белом доме опровергли "анонс" СМИ о подписании соглашения об ископаемых с Украиной, - Fox News

Среда 05 марта 2025 00:07
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В Белом доме опровергли "анонс" СМИ о подписании соглашения об ископаемых с Украиной, - Fox News Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Белом доме опровергли информацию о вероятности подписания соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США уже в ближайшие часы. Эту информацию назвали недостоверной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на старшего корреспондента Белого дома телеканала Fox News Жаки Генрих.

Она отметила, что по данным источников в Белом доме, информация о вероятности подписания соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США в ближайшее время, не соответствует действительности.

"Пока не было никаких сдвигов в этом вопросе", - написала Генрих.

В Белом доме опровергли &quot;анонс&quot; СМИ о подписании соглашения об ископаемых с Украиной, - Fox NewsНапомним, ранее во вторник информационное агентство Reuters сообщило, что в ближайшие часы Украина и США якобы подпишут соглашение о распределении доходов от добычи полезных ископаемых.

По данным агентства, об этом президент Дональд Трамп может объявить во время своего выступления перед Конгрессом вечером во вторник, 4 марта (в 4:00 5 марта по Киевскому времени).

Соглашение между Украиной и США о полезных ископаемых

Рамочное соглашение Украины и США предусматривает создание инвестиционного фонда под совместным управлением двух стран. По документу, Украина должна будет вносить в фонд 50% своей прибыли от продажи полезных ископаемых.

После эмоциональной перепалки в Белом доме 28 февраля, президент США Дональд Трамп 4 марта приостановил предоставление военной помощи Украине. Прежде всего, ограничения коснулись систем ПВО, боеприпасов и бронетехники. Под запрет подпали даже те вооружения, которые были выделены предшественником Джо Байденом.

Трамп и представители его команды отметили, что поставки оружия будут возобновлены, когда украинская сторона будет готова возобновить мирные переговоры о прекращении войны.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что стремится к возвращению официального Киева за стол переговоров. По его мнению, бесконечно вести войну невозможно.

Зеленский заявил, что Украина пытается как можно скорее сесть за стол переговоров и достичь надежного мира.

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