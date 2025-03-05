В Белом доме опровергли "анонс" СМИ о подписании соглашения об ископаемых с Украиной, - Fox News

В Белом доме опровергли информацию о вероятности подписания соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США уже в ближайшие часы. Эту информацию назвали недостоверной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на старшего корреспондента Белого дома телеканала Fox News Жаки Генрих .

Она отметила, что по данным источников в Белом доме, информация о вероятности подписания соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США в ближайшее время, не соответствует действительности.

"Пока не было никаких сдвигов в этом вопросе", - написала Генрих.

Напомним, ранее во вторник информационное агентство Reuters сообщило, что в ближайшие часы Украина и США якобы подпишут соглашение о распределении доходов от добычи полезных ископаемых.

По данным агентства, об этом президент Дональд Трамп может объявить во время своего выступления перед Конгрессом вечером во вторник, 4 марта (в 4:00 5 марта по Киевскому времени).