У Трампа закликали Верховний суд не форсувати рішення щодо тарифів

Адміністрація президента США Дональда Трампа звернулася до Верховного суду з проханням відхилити клопотання про пришвидшений розгляд справи щодо запроваджених раніше масштабних імпортних тарифів.

У Білому домі наголошують, що суддям слід надати більше часу для проходження всіх процесуальних етапів у нижчих інстанціях.

Зазначене подання було подане наступного дня після того, як два сімейні підприємства - Learning Resources Inc. та hand2mind Inc. - звернулися до суду з проханням винести рішення за прискореною процедурою, без очікування вердикту федерального апеляційного суду.

Компанії запропонували, щоб питання було розглянуто до початку літніх канікул Верховного суду, які стартують орієнтовно за два тижні.

В поданій у середу семисторінковій відповіді, Генеральний прокурор США Джон Завер підкреслив, що позивачі "не навели достатніх підстав для настільки різкої відмови від усталеної процедури".

Скарга двох компаній стала першим випадком, коли питання тарифів, запроваджених адміністрацією Трампа, дійшло до Верховного суду.

Раніше федеральний окружний суд погодився з позицією компаній, що Трамп не мав повноважень згідно із Законом про міжнародні надзвичайні економічні повноваження 1977 року (International Emergency Economic Powers Act) для введення таких мит.

В окремій справі федеральний апеляційний суд постановив, що тарифи можуть залишатися чинними щонайменше до моменту, коли ця інстанція заслухає аргументи 31 липня.

У новому поданні адміністрація Трампа закликала Верховний суд утриматися від втручання до завершення розгляду в апеляційній інстанції.