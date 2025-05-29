У Трампа заявили, що рішення суду не зупинить нові мита

Президент США Дональд Трамп не відступить від своєї митної політики. Рішення суду про скасування його нових тарифів є лише "незначною перешкодою".

Про це заявив директор Національної економічної ради США Кевін Гассетт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

"За місяць-другий ви побачите, що країни відкривають ринки для американських товарів, що вони знизили свої бар’єри нетарифного характеру, знизили свої тарифи - і що США дуже з повагою і добре ставляться до країн, які так вчинили", - заявив він, додавши, що у протилежному разі країнам слід очікувати тарифів.

Рішення суду щодо тарифів Трампа

Нагадаємо, вчора, 28 травня, торговий суд США заблокував введені президентом Дональдом Трампом митні тарифи для інших країн. Суд постановив, що Трамп перевищив повноваження, надані президенту США законом про надзвичайні міжнародні економічні повноваження 1977 року.

Колегія суддів визнала незаконними не всі, але багато з нових мит. Адміністрації Трампа дали 10 днів на те, що зупинити дію 30% мит на імпорт з Китаю, 25% мит на імпорт з Мексики та Канади і 10% мита на товари з інших країн.

Адміністрація Трампа вже оскаржила рішення про блокування більшості тарифів.

Видання The New York Times зазначає, що рішення суду підриває позицію адміністрації США на переговорах щодо торговельних угод з іншими країнами.

Речник Білого дому Куш Десаї прокоментував рішення торгового суду США щодо тарифів. Він зазначив, що невзаємне ставлення інших країн до США "підживило історичний та постійний торговельний дефіцит Америки".

За його словами, цей дефіцит створив "надзвичайну ситуацію національного масштабу, яка знищила американські громади, залишила наших працівників позаду та послабила нашу оборонно-промислову базу - факти, які суд не заперечував".

"Необрані судді не повинні вирішувати, як належним чином реагувати на надзвичайну ситуацію національного масштабу. Президент Трамп пообіцяв поставити Америку на перше місце, і адміністрація прагне використовувати всі важелі виконавчої влади для вирішення цієї кризи та відновлення американської величі", - сказав речник.

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