У Трампа призвали Верховный суд не форсировать решение касательно пошлин

Белый дом призвал не ускорять судебный процесс о спорных тарифах на импорт по иску двух частных предприятий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Администрация президента США Дональда Трампа обратилась в Верховный суд с просьбой отклонить ходатайство об ускоренном рассмотрении дела о введенных ранее масштабных импортных тарифах.
В Белом доме отмечают, что судьям необходимо предоставить больше времени для прохождения всех процессуальных этапов в низших инстанциях.
Указанное представление было подано на следующий день после того, как два семейных предприятия - Learning Resources Inc. и hand2mind Inc. - обратились в суд с просьбой вынести решение по ускоренной процедуре, без ожидания вердикта федерального апелляционного суда.
Компании предложили, чтобы вопрос был рассмотрен до начала летних каникул Верховного суда, которые стартуют ориентировочно через две недели.
В поданном в среду семистраничном ответе, Генеральный прокурор США Джон Завер подчеркнул, что истцы "не привели достаточных оснований для столь резкого отказа от устоявшейся процедуры".
Жалоба двух компаний стала первым случаем, когда вопрос тарифов, введенных администрацией Трампа, дошел до Верховного суда.
Ранее федеральный окружной суд согласился с позицией компаний, что Трамп не имел полномочий согласно Закону о международных чрезвычайных экономических полномочиях 1977 года (International Emergency Economic Powers Act) для введения таких пошлин.
В отдельном деле федеральный апелляционный суд постановил, что тарифы могут оставаться в силе как минимум до момента, когда эта инстанция заслушает аргументы 31 июля.
В новом представлении администрация Трампа призвала Верховный суд воздержаться от вмешательства до завершения рассмотрения в апелляционной инстанции.
Оба дела касаются введенных 2 апреля так называемых "тарифов ко Дню освобождения". Они предусматривают базовую универсальную ставку 10% с потенциально значительно более высокими тарифами для различных торговых партнеров.
Кроме того, иски охватывают и ряд отдельных импортных пошлин Трампа, связанных с мерами борьбы против контрабанды фентанила - синтетического опиоидного анальгетика.
Напомним, в конце мая Торговый суд США признал незаконными большинство введенных Трампом пошлин.
Распоряжение касается глобального фиксированного тарифа Трампа, повышенных ставок для Китая и других стран, а также связанных с фентанилом пошлин для Китая, Канады и Мексики.
Министерство юстиции США подало апелляцию на это решение в Апелляционный суд Федерального округа Штатов.
Сейчас постановление блокирует действие тарифов. Оно будет отменено, если Апелляционный суд решит разрешить администрации Трампа восстановить пошлины во время судебного разбирательства.
Дональд Трамп назвал предательством решение судей об отмене действия тарифов.
В администрации Трампа отметили, что это решение не аннулирует новые тарифные ставки.
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