У Білому домі поки не можуть підтвердити дані щодо смерті командувача ЧФ РФ

У Білому домі наразі немає інформації, яка б підтвердила чи спростувала дані про смерть командувача Чорноморського флоту РФ адмірала Віктора Соколова внаслідок ракетного удару ЗСУ по штабу російської ЧФ в окупованому Севастополі.

Про це заявила прес-секретарка Білого дому Карін Жан-П'єр, передає РБК-Україна з посиланням на її брифінг .

Представниця адміністрації американського президента зазначила, що "поки що не може нічого підтвердити".

Вона також додала, що в Білому домі знають про повідомлення щодо ймовірної смерті російського адмірала.

Крім того, за словами Жан-П'єр, також в адміністрації Джо Байдена знають про поширене Міністерством оборони РФ відео, на якому помітно, що Соколов нібито бере участь у засіданні колегії.

Що цьому передувало

Нагадаємо, у Силах спеціальних операцій ЗСУ 25 вересня уточнили втрати російських загарбників внаслідок удару по штабу Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі, і зазначили, що тоді загинули 34 офіцери противника, серед них командувач ЧФ РФ Соколов. Ще 105 окупантів було поранено.

Наступного дня, 26 вересня, у Міноборони Росії показали кадри, на яких помітно, що командувач Чорноморського флоту нібито бере участь у засіданні колегії

Після цього в ССО у новій заяві повідомили, що все ще уточнюють дані щодо командувача Чорноморського флоту.

Додамо, що міністр оборони України Рустем Умеров також прокоментував журналістам ситуацію та зазначив, що ймовірна смерть командувача російського Чорноморського флоту Соколова стала б гарною новиною та свідченням деокупації української території.