У Білому домі підтвердили зустріч Зеленського з Трампом наступного тижня
Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп зустрінуться у Вашингтоні у вівторок, 28 липня.
Як передає РБК-Україна, цю інформацію Reuters підтвердив представник Білого дому.
Водночас українське джерело повідомило, що Зеленський зацікавлений у поїздці до Сполучених Штатів, однак його команда очікує офіційного підтвердження графіка Трампа від Білого дому.
За словами джерела, українські та американські посадовці обговорювали пропозицію щодо припинення бойових дій у повітрі, яку планують представити російській стороні в межах нового раунду мирних ініціатив, покликаних покласти край війні в Україні.
Видання нагадало, що Україна й раніше зверталася до російського диктатора Володимира Путіна з пропозиціями про припинення вогню, однак вони були відхилені.
Водночас деякі посадовці вважають, що тиск на російську економіку через удари українських безпілотників та ракет може пом'якшити позицію Путіна.
Днями Зеленський провів розмову зі спеціальними представниками США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером щодо перспектив відновлення мирних переговорів із Росією. Після цього він заявив, що українські та американські посадовці можуть зустрітися у США вже найближчими днями.
Зустріч Зеленського і Трампа
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що президент України Володимир Зеленський відвідає США у вівторок, 28 липня, для зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом у Вашингтоні. Це має стати важливою дипломатичною подією.
За даними RFERL, окрім зустрічі з Трампом, у той же день Зеленський планує відвідати церемонію похорону покійного сенатора Ліндсі Грема в Національному соборі Вашингтона.
Зазначимо, що президенти України та США цього року вже зустрічалися тричі. Уперше - у січні у Давосі на полях Всесвітнього економічного форуму.
Друга зустріч відбулася на саміті G7 у французькому Евіані 16 червня. За її підсумками Зеленський назвав розмову з Трампом і президентом Франції Еммануелем Макроном такою, що "може багато чого змінити".
Третя зустріч відбулася на саміті НАТО в Анкарі 8 липня Ключовою темою переговорів стало посилення української ППО і ліцензії на виробництво Patriot.