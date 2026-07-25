У Білому домі підтвердили зустріч Зеленського з Трампом наступного тижня

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп зустрінуться у Вашингтоні у вівторок, 28 липня.

Водночас українське джерело повідомило, що Зеленський зацікавлений у поїздці до Сполучених Штатів, однак його команда очікує офіційного підтвердження графіка Трампа від Білого дому.

За словами джерела, українські та американські посадовці обговорювали пропозицію щодо припинення бойових дій у повітрі, яку планують представити російській стороні в межах нового раунду мирних ініціатив, покликаних покласти край війні в Україні.

Видання нагадало, що Україна й раніше зверталася до російського диктатора Володимира Путіна з пропозиціями про припинення вогню, однак вони були відхилені.

Водночас деякі посадовці вважають, що тиск на російську економіку через удари українських безпілотників та ракет може пом'якшити позицію Путіна.

Днями Зеленський провів розмову зі спеціальними представниками США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером щодо перспектив відновлення мирних переговорів із Росією. Після цього він заявив, що українські та американські посадовці можуть зустрітися у США вже найближчими днями.