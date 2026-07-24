ЗМІ розкрили дату зустрічі Зеленського з Трампом у Вашингтоні
Президент України Володимир Зеленський відвідає США у вівторок, 28 липня, для зустрічі з Дональдом Трампом у Вашингтоні. Це має стати важливою дипломатичною подією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на старшого вашингтонського кореспондента Радіо Свобода (RFERL) Алекса Рауфоглу
Що відомо про зустріч
За інформацією видання, дипломатичні джерела підтвердили факт майбутньої зустрічі президентів США та України 28 липня у Вашингтоні. У Радіо Свобода наголошують, що ця зустріч стане важливою дипломатичною подією.
Нещодавно лідери двох країн уже зустрічалися - у Франції та Туреччині.
За даними RFERL, окрім зустрічі з Трампом, у той же день Зеленський планує відвідати церемонію похорону покійного сенатора Ліндсі Грема в Національному соборі Вашингтона.
Нагадаємо, президенти України та США цього року вже зустрічалися тричі. Уперше — у січні 2026 року у Давосі на полях Всесвітнього економічного форуму.
Друга зустріч відбулася на саміті G7 у французькому Евіані 16 червня 2026 року. За її підсумками Зеленський назвав розмову з Трампом і Емманюелем Макроном такою, що "може багато чого змінити".
Третя зустріч відбулася на саміті НАТО в Анкарі 8 липня 2026 року. Ключовою темою переговорів стало посилення української ППО і ліцензії на виробництво Patriot.