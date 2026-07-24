ЗМІ розкрили дату зустрічі Зеленського з Трампом у Вашингтоні

Президент України Володимир Зеленський відвідає США у вівторок, 28 липня, для зустрічі з Дональдом Трампом у Вашингтоні. Це має стати важливою дипломатичною подією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на старшого вашингтонського кореспондента Радіо Свобода (RFERL) Алекса Рауфоглу

Що відомо про зустріч

За інформацією видання, дипломатичні джерела підтвердили факт майбутньої зустрічі президентів США та України 28 липня у Вашингтоні. У Радіо Свобода наголошують, що ця зустріч стане важливою дипломатичною подією.

Нещодавно лідери двох країн уже зустрічалися - у Франції та Туреччині.

За даними RFERL, окрім зустрічі з Трампом, у той же день Зеленський планує відвідати церемонію похорону покійного сенатора Ліндсі Грема в Національному соборі Вашингтона.