США з 1 лютого запровадять мита щодо Мексики, Канади і Китаю, - Білий дім

"Президент запровадить завтра (1 лютого. - ред.) 25% тарифи на Мексику, 25% тарифи на Канаду і 10% тарифи на Китай за нелегальний фентаніл, який вони постачали і дозволяли розповсюджувати в нашій країні, що призвело до загибелі десятків мільйонів американців", - сказала Левітт.

Натомість, вона назвала повідомлення "неправдивим", але коли її запитали про винятки, вона відповіла, що у неї немає "оновленої інформації про винятки". Вона додала, що мита будуть запроваджені в суботу і набудуть чинності негайно.

Коментарі Левітт спровокували зростання курсу долара. Дохідність казначейських облігацій також зросла, в той час як акції змінили курс і знизилися впродовж 31 січня.

Раніше агентство Reuters повідомляло, що Трамп оголосить про тарифи на канадський і мексиканський імпорт у суботу, але відкладе їхнє набуття чинності до 1 березня, а також запропонує обмежений процес для певних видів імпорту, які будуть звільнені від них.

Джерела агентства, які попросили не називати їхніх імен повідомили, що вони не мають подробиць щодо остаточної ставки тарифу, але зазначили, що Трамп послідовно заявляв про наміри запровадити 25% тариф на імпорт з двох країн у суботу.

Окремо представник адміністрації заявив, що в п'ятницю Трамп переглядав тарифні плани, які можуть передбачати деякі винятки. Проте, за словами чиновника, ці винятки будуть "нечисленними і дуже рідкісними".

Підрив системи торгівлі

Запроваджені Трампом каральні мита та відповідні тарифи з боку Канади та Мексики загрожують порушити майже 1,6 трильйона доларів у північноамериканській торгівлі та фактично покласти край 30-річній системі вільної торгівлі, що глибоко інтегрувала економіки трьох країн.

Президент США заявив, що він все ще розглядає можливість введення додаткових 10% на китайський імпорт, щоб покарати Пекін за його ймовірну роль у торгівлі фентанілом. Однак джерела повідомили, що тарифи будуть застосовуватися лише до Канади та Мексики, залишаючи його плани щодо нових мит на Китай незрозумілими.

Як повідомило знайоме з цим питанням джерело, рішення щодо тарифів ухвалюється головною командою Білого дому, а не новою командою з питань торгівлі, яку очолять кандидат на посаду міністра торгівлі Говард Лутнік і кандидат на посаду торгового представника США Джеймісон Грір. Жоден з них не був затверджений Сенатом США, однак фінансовий комітет Сенату запланував затвердження Гріра на 6 лютого.

Трамп натякнув на можливі винятки у четвер, коли сказав, що незабаром вирішить, чи застосовувати тарифи до імпорту канадської і мексиканської нафти, що вказує на те, що він може бути стурбований їх впливом на ціни на бензин. Згідно з даними Бюро перепису населення США, сира нафта є основною статтею імпорту США з Канади і входить до п'ятірки найбільших імпортерів з Мексики.

Торговий радник Трампа Пітер Наварро в інтерв'ю CNBC заявив, що надходження від тарифів допоможуть оплатити продовження скорочення податків, запроваджених Трампом у 2017 році, які становлять близько 4 трильйонів доларів і закінчуються в цьому році.

Два джерела, знайомі з цим питанням, зазначили, що Трамп буде посилатися на Закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA) як правову основу для тарифів, оголосивши надзвичайний стан через передозування фентанілу, від якого у 2023 році загинуло майже 75 тисяч американців, і нелегальну імміграцію.

IEEPA, ухвалений у 1977 році та змінений після терактів 11 вересня 2001 року, надає президенту широкі повноваження щодо запровадження економічних санкцій у кризових ситуаціях.

Серед інструментів торгового права, які є в розпорядженні Трампа, це дасть йому найшвидший шлях до запровадження широких тарифів, адже інші вимагають тривалих розслідувань з боку Міністерства торгівлі або Комітету з торгівлі США (USTR).

Реакція Канади та Мексики, загроза для Китаю

Економісти та керівники підприємств попереджають, що тарифи спричинять значне зростання цін на імпортні товари, такі як алюміній та пиломатеріали з Канади, фрукти, овочі, пиво та електроніку з Мексики, а також автомобілі з обох країн.

За словами економістів, тарифи сплачують фірми, що імпортують товари і перекладають витрати на споживачів або погоджуються на менші прибутки.

"Тарифи президента Трампа, передусім, обкладуть податками Америку. Починаючи з вищих витрат на заправках, у продуктових магазинах та на онлайн-касах, тарифи каскадом проникають в економіку і врешті-решт завдають шкоди споживачам та бізнесу по обидва боки кордону", - сказав керівник відділу державної політики Канадської торгової палати Метью Холмс.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо в п'ятницю заявив, що Канада негайно відреагує силовими контрзаходами, додавши: "Це не те, чого ми хочемо, але якщо він буде рухатися вперед, ми також будемо діяти".

За словами джерела, знайомого з планом, Канада розробила детальні цілі для негайних тарифних заходів у відповідь, включаючи мита на апельсиновий сік з Флориди, рідного штату Трампа, який є його прийомною батьківщиною. Канада має ширший перелік цілей, які можуть сягнути 150 мільярдів канадських доларів американського імпорту, але перед тим, як діяти, вона проведе консультації з громадськістю, повідомило джерело.

Президент Мексики Клаудія Шейнбаум заявила, що буде "чекати з холодною головою" на рішення Трампа щодо тарифів і готова продовжувати діалог щодо кордонів.

"Ми завжди будемо захищати гідність нашого народу, повагу до нашого суверенітету і діалог на рівних, без підпорядкування", - сказала вона.

Раніше Шейнбаум заявляла, що Мексика також вживатиме заходів у відповідь, стверджуючи, що тарифи Трампа коштуватимуть 400 тисяч робочих місць у США і призведуть до зростання цін для американських споживачів.

Китай був більш обережним у своїх планах відплати. Лю Пенгю, речник посольства Китаю у Вашингтоні, наголосив на співпраці Китаю зі США у боротьбі з незаконним обігом фентанілу і висловив сподівання, що США "не сприйматимуть добру волю Китаю як належне".