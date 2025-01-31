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Канада готова до негайної відповіді, якщо Трамп запровадить 25% мита, - Трюдо

П'ятниця 31 січня 2025 19:27
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Канада готова до негайної відповіді, якщо Трамп запровадить 25% мита, - Трюдо Фото: Джастін Трюдо, прем'єр Канади (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Канада підготувала негайну відповідь на випадок, якщо президент США Дональд Трамп введе 25% мита. Оттава не буде бездіяльною.

Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsweek.

"Якщо президент вирішить запровадити будь-які мита проти Канади, ми готові до відповіді - цілеспрямованої, рішучої, але розумної, негайної відповіді. Це не те, чого ми хочемо, але якщо він піде вперед, ми теж будемо діяти", - запевнив глава канадського уряду.

За його словами, уряд Канади відреагував на заяви Трампа про те, що країна нібито не змогла зупинити потік фентанілу (наркотична речовина) до США.

"Наш кордон надійний і безпечний. Зараз ми показуємо новій американській адміністрації, що вони мають сильного партнера в Канаді, коли йдеться про підтримання безпеки кордонів, і водночас наголошуємо, що ми не відступимо, що якщо проти Канади буде запроваджено мита, ми відповімо", - додав Трюдо.

Він запевнив, що заходи у відповідь проти США діятимуть доти, доки 25% мита не буде знято.

Прем'єр також попередив, що найближчими тижнями канадці можуть зіткнутися з "важкими часами", якщо мита набудуть чинності.

Погрози Трампа

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявляв про те, що він з 1 лютого запровадить 25% мита на імпорт з Канади і Мексики.

Він пояснив своє рішення тим, що через Канаду і Мексику в США потрапили нелегальні мігранти і наркотики.

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