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В Білому домі назвали Іран "співучасником" нападу ХАМАС на Ізраїль

Фото: речник Білого дому Джон Кірбі (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Іран є співучасником ХАМАС у війні бойовиків та Ізраїлю, однак фактів прямої причетності до атак терористів наразі немає.

Про це заявив речник Білого дому Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Він заявив, що Іран протягом тривалого часу підтримує ХАМАС та надає їм і іншим терористичним угрупуванням у регіоні ресурси. Крім цього, вони навчають бойовиків".

"Тому в цьому відношенні, очевидно, Іран є співучасником. Однак якщо казати про докази його прямої причетності до нинішніх атак, то таких немає", - сказав Кірбі.

Причетність Ірану до атаки на Ізарїль

Іран відкрито підтримує угрупування ХАМАС, надаючи їм фінансування та озброєння. В перший день вторгнення ХАМАС президент Ізраїлю Іцхак Герцог заявив, що у бойовиків ХАМАС є покровителі в Ірані.

А пізніше The Wall Street Journal заявили, що представники іранських спецслужб допомогли бойовикам ХАМАС спланувати атаку на Ізраїль і дали дозвіл на її проведення під час зустрічі в Бейруті на початку жовтня.

В Ірані ж таку інформацію заперечують і заявляють про свою непричетність до подій.

Більше про причини конфлікту в Ізраїлі читайте у матеріалі РБК-Україна

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