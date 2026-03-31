У Білому домі натякнули на терміни закінчення війни з Іраном

Під час спілкування з пресою до Левітт уточнили, які терміни закінчення війни, оскільки президент США Дональд Трамп говорив про чотири тижні, а держсекретар Марко Рубіо допустив ще два-три тижні. Спікер у відповідь сказала таке:

"Що стосується термінів, президент як верховний головнокомандувач і Пентагон завжди називали приблизний термін 4-6 тижнів... зараз у нас 30-й день. Тож порахуйте самі, скільки часу ще потрібно Пентагону, щоб повністю досягти цілей операції "Епічна лють", - сказала Левітт.

Серед основних цілей вона назвала такі:

знищення іранського флоту;

знищення балістичних ракет;

демонтаж інфраструктури виробництва дронів і ракет;

значне ослаблення проксі-сил;

запобігання можливості Ірану коли-небудь отримати ядерну зброю.

Трохи згодом прессекретарці Білого дому нагадали, що, за словами Трампа, США випереджають графік за військовими цілями, а термін було вказано 4-6 тижнів, на що Левітт сказала, що Вашингтон дотримується раніше озвучених дат.

"Я щойно отримала оновлення від Пентагону щодо виконання цілей, і армія була надзвичайно успішною. Ми повинні пишатися, нашими збройними силами за те, що вони зробили за 30 днів. Місія триватиме до досягнення цілей, і термін 4-6 тижнів зберігається", - відповіла вона.

Також Левітт обмовилася з приводу того, що Трамп розпорядився про 10-денну паузу щодо ударів по електростанціях та іншій енергетичній інфраструктурі Ірану. За його словами, це справжня "унікальна можливість для режиму укласти вигідну угоду зі США". Як відомо, 10-денна пауза діє до 6 квітня.