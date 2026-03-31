RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

В Белом доме намекнули на сроки окончания войны с Ираном

03:20 31.03.2026 Вт
2 мин
Война, вероятно, будет окончена в ближайшие недели
aimg Эдуард Ткач
Фото: Кэролайн Ливитт (Getty Images)

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что США не меняют сроки своей операции против Ирана и придерживаются ранее установленных дат.

Во время общения с прессой к Левитт уточнили, какие сроки окончания войны, так как президент США Дональд Трамп говорил о четырех неделях, а госсекретарь Марко Рубио допустил еще две-три недели. Спикер в ответ сказала следующее:

"Что касается сроков, президент как верховный главнокомандующий и Пентагон всегда называли приблизительный срок 4-6 недель... сейчас у нас 30-й день. Так что посчитайте сами, сколько времени еще нужно Пентагону, чтобы полностью достичь целей операции "Эпическая ярость", - сказала Левитт.

Среди основных целей она назвала следующие:

  • уничтожение иранского флота;
  • уничтожение баллистических ракет;
  • демонтаж инфраструктуры производства дронов и ракет;
  • значительное ослабление прокси-сил;
  • предотвращение возможности Ирана когда-либо получить ядерное оружие.

Чуть позже пресс-секретарю Белого дома напомнили, что по словам Трампа, США опережают график по военным целям и срок был указан 4-6 недель, на что Левитт сказала, что Вашингтон придерживается ранее озвученных дат.

"Я только что получила обновления от Пентагона по выполнению целей, и армия была чрезвычайно успешной. Мы должны гордиться, нашими вооруженными силами за то, что они сделали за 30 дней. Миссия продлится до достижения целей, и срок 4-6 недель сохраняется", - ответила она.

Также Левитт обмолвилась по поводу того, что Трамп распорядился о 10-дневной паузе насчет ударов по электростанциям и другой энергетической инфраструктуре Ирана. По его словам, это настоящая "уникальная возможность для режима заключить выгодную сделку с США". Как известно, 10-дневная пауза действует до 6 апреля.

Завершение войны на Ближнем Востоке

Напомним, что вчера президент США Дональд Трамп сделал много заявлений на тему войны в Иране. В одном из интервью он сказал, что намерен захватить иранскую нефть и может взять под контроль остров Харг, который является экспортным центром нефти Тегерана.

При этом он сообщил, что непрямые переговоры между США и Ираном идут очень хорошо и сделка может быть достигнута быстро.

Хотя спустя почти сутки, Трамп уже допустил, что соглашения, скорее, не будет, поэтому пригрозил взорвать и уничтожить все электростанции и нефтяные скважины страны, а также остров Харг.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
