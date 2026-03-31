В Белом доме намекнули на сроки окончания войны с Ираном

Во время общения с прессой к Левитт уточнили, какие сроки окончания войны, так как президент США Дональд Трамп говорил о четырех неделях, а госсекретарь Марко Рубио допустил еще две-три недели. Спикер в ответ сказала следующее:

"Что касается сроков, президент как верховный главнокомандующий и Пентагон всегда называли приблизительный срок 4-6 недель... сейчас у нас 30-й день. Так что посчитайте сами, сколько времени еще нужно Пентагону, чтобы полностью достичь целей операции "Эпическая ярость", - сказала Левитт.

Среди основных целей она назвала следующие:

уничтожение иранского флота;

уничтожение баллистических ракет;

демонтаж инфраструктуры производства дронов и ракет;

значительное ослабление прокси-сил;

предотвращение возможности Ирана когда-либо получить ядерное оружие.

Чуть позже пресс-секретарю Белого дома напомнили, что по словам Трампа, США опережают график по военным целям и срок был указан 4-6 недель, на что Левитт сказала, что Вашингтон придерживается ранее озвученных дат.

"Я только что получила обновления от Пентагона по выполнению целей, и армия была чрезвычайно успешной. Мы должны гордиться, нашими вооруженными силами за то, что они сделали за 30 дней. Миссия продлится до достижения целей, и срок 4-6 недель сохраняется", - ответила она.

Также Левитт обмолвилась по поводу того, что Трамп распорядился о 10-дневной паузе насчет ударов по электростанциям и другой энергетической инфраструктуре Ирана. По его словам, это настоящая "уникальная возможность для режима заключить выгодную сделку с США". Как известно, 10-дневная пауза действует до 6 апреля.