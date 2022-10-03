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У Білому домі не бачать сигналів підготовки РФ до застосування ядерної зброї

Фото: Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США у Білому домі Джон Кірбі (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

В адміністрації президента США Джо Байдена пильно стежать за діями російських сил, які пов’язані з можливістю застосування ядерної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву координатора зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США у Білому домі Джона Кірбі, зроблену в інтерв'ю CNN.

"Ми стежимо за цим з усією увагою. І ми не бачили нічого, що змусило би нас змінити нашу позицію щодо стратегічного стримування", - сказав посадовець.

Кірбі наголосив, що США сприймають ситуацію серйозно та вжили заходів щодо підготовки відповіді, якщо РФ наважиться завдати ядерного удару.

Водночас він назвав безрозсудливою риторику російської сторони щодо можливості застосування зброї масового ураження.

"Тому безперечно ми думали про те, як ми можемо забезпечити дотримання інтересів нашої національної безпеки та інтересів наших союзників по НАТО", - зауважив представник адміністрації Білого дому.

Нагадаємо, колишнній директор ЦРУ Девід Петреус розповів, що США завдадуть конвенційного удару по російських військах, якщо Путін наважиться віддати наказ щодо застосування тактичної ядерної зброї по Україні.

До слова, держсекретар США Ентоні Блінкен вказав, що його країна має план дій у разі ядерного удару від РФ.

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