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Ексглава ЦРУ розповів, якою буде відповідь США на ядерний удар РФ по Україні

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Понеділок 03 жовтня 2022 05:45
Ексглава ЦРУ розповів, якою буде відповідь США на ядерний удар РФ по Україні Фото: Колишній голова ЦРУ Девід Петреус (abcnews.com)
Автор: Олег Васьків

Сполучені Штати завдадуть конвенційного удару по російських військах, якщо керівник Кремля Володимир Путін наважиться віддати наказ щодо застосування тактичної ядерної зброї по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву колишнього директора ЦРУ Девіда Петреуса в інтерв'ю ABC News.

"Ми знищимо всі сили, які зможемо побачити та ідентифікувати на полі бою в Україні, а також усі російські кораблі у Чорному морі", - сказав генерал.

На думку Петреуса, такої конвенційної атаки від США буде достатньо та не доведеться завдавати ядерного удару.

"Це не може залишитися без відповіді. Але воно не розширюється - це не ядерне для ядерного. Ви не хочете втручатися в ядерну ескалацію, але ви повинні показати, що це не можна прийняти в жодному разі", - додав ексдиректор ЦРУ.

Нагадаємо, аналітики ISW назвали умови, за яких Путін може застосувати ядерну зброю.

До слова, держсекретар США Ентоні Блінкен вказав, що його країна має план дій у разі ядерного удару від РФ.

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Ядерна зброя Війна Росії проти України
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