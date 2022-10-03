Ексглава ЦРУ розповів, якою буде відповідь США на ядерний удар РФ по Україні
Сполучені Штати завдадуть конвенційного удару по російських військах, якщо керівник Кремля Володимир Путін наважиться віддати наказ щодо застосування тактичної ядерної зброї по Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву колишнього директора ЦРУ Девіда Петреуса в інтерв'ю ABC News.
"Ми знищимо всі сили, які зможемо побачити та ідентифікувати на полі бою в Україні, а також усі російські кораблі у Чорному морі", - сказав генерал.
На думку Петреуса, такої конвенційної атаки від США буде достатньо та не доведеться завдавати ядерного удару.
"Це не може залишитися без відповіді. Але воно не розширюється - це не ядерне для ядерного. Ви не хочете втручатися в ядерну ескалацію, але ви повинні показати, що це не можна прийняти в жодному разі", - додав ексдиректор ЦРУ.
Нагадаємо, аналітики ISW назвали умови, за яких Путін може застосувати ядерну зброю.
До слова, держсекретар США Ентоні Блінкен вказав, що його країна має план дій у разі ядерного удару від РФ.
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