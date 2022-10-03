Ексглава ЦРУ розповів, якою буде відповідь США на ядерний удар РФ по Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву колишнього директора ЦРУ Девіда Петреуса в інтерв'ю ABC News .

"Ми знищимо всі сили, які зможемо побачити та ідентифікувати на полі бою в Україні, а також усі російські кораблі у Чорному морі", - сказав генерал.

На думку Петреуса, такої конвенційної атаки від США буде достатньо та не доведеться завдавати ядерного удару.

"Це не може залишитися без відповіді. Але воно не розширюється - це не ядерне для ядерного. Ви не хочете втручатися в ядерну ескалацію, але ви повинні показати, що це не можна прийняти в жодному разі", - додав ексдиректор ЦРУ.