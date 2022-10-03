В Белом доме не видят сигналов подготовки РФ к применению ядерного оружия

"Мы следим за этим со всем вниманием. И мы не видели ничего, что заставило бы нас изменить нашу позицию по стратегическому сдерживанию", - сказал чиновник.

Кирби подчеркнул, что США воспринимают ситуацию серьезно и приняли меры по подготовке ответа, если РФ решится нанести ядерный удар.

В то же время он назвал безрассудной риторику российской стороны о возможности применения оружия массового поражения.

"Поэтому, бесспорно, мы думали о том, как мы можем обеспечить соблюдение интересов нашей национальной безопасности и интересов наших союзников по НАТО", - отметил представитель администрации Белого дома.