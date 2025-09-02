У Білому домі анонсували "захоплюючу" заяву Трампа про Пентагон
Президент США Дональд Трамп сьогодні, 2 вересня, зробить "захоплюючу" заяву, яка стосується Міністерства оборони США.
Про це заявила прессекретар Білого дому Каролін Лівітт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента Fox News Джекі Генріх у соцмережі X.
"Президент зробить захоплюючу заяву, пов'язану з Міністерством оборони", - розповіла Лівітт, коментуючи майбутній захід, який заплановано на 14:00 за місцевим часом (21:00 за Києвом).
Більш детальних деталей прес-секретар не розкрила.
Плани Трампа перейменувати Пентагон
Нагадаємо, 26 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що він хотів би перейменувати Міністерство оборони на Міністерство війни. За його словами, така назва звучала б сильніше.
Він допустив, що протягом найближчих тижнів рішення про перейменування Міністерства оборони може бути ухвалено.
При цьому 31 серпня The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела написало, що Білий дім хоче перейменувати Міністерство оборони на Міністерство війни в обхід Конгресу.
Варто зауважити, що Міністерство війни США існувало до 18 вересня 1947 року. Цього дня було підписано закон, який ліквідував Міністерство війни і створив Міністерство оборони США.