Міністерство війни: Трамп натякнув, що хоче повернути Пентагону стару назву

Вівторок 26 серпня 2025 02:52
UA EN RU
Міністерство війни: Трамп натякнув, що хоче повернути Пентагону стару назву Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент США Дональд Трамп натякнув, що незабаром Міністерство оборони може отримати первісну назву - Міністерство війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph і Укрінформ.

"Коли ми виграли Першу світову, Другу світову війну, він (Пентагон - ред.) називався Міністерством війни. І для мене це дійсно те, чим воно є", - заявив Трамп.

За його словами, всім подобається, що у США була "неймовірна історія перемог", коли Пентагон був Міністерством війни. Але потім США перейменували його на Міністерство оборони.

Як каже Трамп, попередня назва "звучала сильніше", а інформація про можливу зміну назви може з'явиться "протягом наступних кількох тижнів".

Президент США додав, що не хоче обмежуватися лише обороною.

"Ми хочемо і наступу теж", - заявив він.

Міністерство війни США

Нагадаємо, що до 1947 року в США існувало Міністерство війни (або ж Військове міністерство), яке. Воно було створено ще 1789 року і відповідало за управління армією США та всіма операціями на суші.

Після Другої світової війни 1947 року Конгрес ухвалив акт про національну безпеку. У результаті Міністерство війни було скасовано, і замість нього створили Міністерство армії та Міністерство військово-повітряних сил.

Для того, щоб об'єднати всі види військ (армія, флот і ВПС), було засновано Міністерство оборони США, яке офіційно запрацювало в 1949 році.

Зазначимо, що у квітні Дональд Трамп заявив, що хоче витратити на армію США 1 трлн доларів.

"Ми дуже економимо гроші, але нам потрібно будувати армію, і ми повинні бути сильними, бо зараз навколо багато поганих сил", - сказав тоді Трамп.

Пентагон Сполучені Штати Америки Дональд Трамп
