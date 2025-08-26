Міністерство війни: Трамп натякнув, що хоче повернути Пентагону стару назву

Президент США Дональд Трамп натякнув, що незабаром Міністерство оборони може отримати первісну назву - Міністерство війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph і Укрінформ .

"Коли ми виграли Першу світову, Другу світову війну, він (Пентагон - ред.) називався Міністерством війни. І для мене це дійсно те, чим воно є", - заявив Трамп.

За його словами, всім подобається, що у США була "неймовірна історія перемог", коли Пентагон був Міністерством війни. Але потім США перейменували його на Міністерство оборони.

Як каже Трамп, попередня назва "звучала сильніше", а інформація про можливу зміну назви може з'явиться "протягом наступних кількох тижнів".

Президент США додав, що не хоче обмежуватися лише обороною.

"Ми хочемо і наступу теж", - заявив він.