В Белом доме анонсировали "захватывающее" заявление Трампа о Пентагоне

Вашингтон, Вторник 02 сентября 2025 15:57
В Белом доме анонсировали "захватывающее" заявление Трампа о Пентагоне Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп сегодня, 2 сентября, сделает "захватывающее" заявление, которое касается Министерства обороны США.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента Fox News Джеки Генрих в соцсети X.

"Президент сделает захватывающее заявление, связанное с Министерством обороны", - рассказала Ливитт, комментируя предстоящее мероприятие, которое запланировано на 14:00 по местному времени (21:00 по Киеву).

Более подробных деталей пресс-секретарь не раскрыла.

Планы Трампа переименовать Пентагон

Напомним, 26 августа президент США Дональд Трамп заявил, что он хотел бы переименовать Министерство обороны на Министерство войны. По его словам, такое название звучало бы сильнее.

Он допустил, что в течение ближайших недель решение о переименовании Министерства обороны может быть принято.

При этом 31 августа The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники написало, что Белый дом хочет переименовать Министерство обороны в Министерство войны в обход Конгресса.

Стоит заметить, что Министерство войны США существовало до 18 сентября 1947 года. В этот день был подписан закон, который упразднил Министерство войны и создал Министерство обороны США.

