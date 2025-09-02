В Белом доме анонсировали "захватывающее" заявление Трампа о Пентагоне

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента Fox News Джеки Генрих в соцсети X .

"Президент сделает захватывающее заявление, связанное с Министерством обороны", - рассказала Ливитт, комментируя предстоящее мероприятие, которое запланировано на 14:00 по местному времени (21:00 по Киеву).

Планы Трампа переименовать Пентагон

Напомним, 26 августа президент США Дональд Трамп заявил, что он хотел бы переименовать Министерство обороны на Министерство войны. По его словам, такое название звучало бы сильнее.

Он допустил, что в течение ближайших недель решение о переименовании Министерства обороны может быть принято.

При этом 31 августа The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники написало, что Белый дом хочет переименовать Министерство обороны в Министерство войны в обход Конгресса.

Стоит заметить, что Министерство войны США существовало до 18 сентября 1947 года. В этот день был подписан закон, который упразднил Министерство войны и создал Министерство обороны США.