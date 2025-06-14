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Білкова піца без шкоди для фігури: Олена Мандзюк дала легкий рецепт, з яким впораються всі (відео)

Як приготувати сирну піцу (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Блогерка Олена Мандзюк поділилася рецептом піци, яка не лише вразить смаком, а ще дозволить підтримувати необхідну норму білків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео, яким Мандзюк поділилася на сторінці свого проекту в Instagram.

Як приготувати сирну піцу

"40 грамів білка в основі! Це просто ідеальний варіант для тих, хто хоче смачно і ситно, але з користю для тіла", - описала свій рецепт Олена.

Для приготування сирної піци візьміть такі інгредієнти:

  • 250 грамів зернистого сиру
  • 2 яйця
  • 100 грамів твердого сиру
  • 100 грамів чері
  • 50 грамів песто
  • 60 грамів вівсяного борошна (можете обирати на свій смак)
  • базилік
  • спеції.

Змішайте сир з яйцями, борошном та спеціями. Потім викладіть основу на деко з пергаментом і випікайте 20–25 хвилин (180 градусів).

Далі викладайте начинку (у Мандзюк це песто, твердий сир, помідори чері і базилік). Нехай піца печеться ще 10 хвилин. А в кінці полийте її оливковою олією для смаку.

"Хрустке і тягуче. Ви можете додати будь-яку улюблену начинку - від овочів до морепродуктів або бекону. Смачно", - йдеться в описі рецепту.

Як зробити піцу з сиром - рецепт з відео

 

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