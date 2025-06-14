Білкова піца без шкоди для фігури: Олена Мандзюк дала легкий рецепт, з яким впораються всі (відео)

Як приготувати сирну піцу

"40 грамів білка в основі! Це просто ідеальний варіант для тих, хто хоче смачно і ситно, але з користю для тіла", - описала свій рецепт Олена.

Для приготування сирної піци візьміть такі інгредієнти:

250 грамів зернистого сиру

2 яйця

100 грамів твердого сиру

100 грамів чері

50 грамів песто

60 грамів вівсяного борошна (можете обирати на свій смак)

базилік

спеції.

Змішайте сир з яйцями, борошном та спеціями. Потім викладіть основу на деко з пергаментом і випікайте 20–25 хвилин (180 градусів).

Далі викладайте начинку (у Мандзюк це песто, твердий сир, помідори чері і базилік). Нехай піца печеться ще 10 хвилин. А в кінці полийте її оливковою олією для смаку.

"Хрустке і тягуче. Ви можете додати будь-яку улюблену начинку - від овочів до морепродуктів або бекону. Смачно", - йдеться в описі рецепту.

Як зробити піцу з сиром - рецепт з відео