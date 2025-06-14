5 пісних, але дуже смачних страв на Петрів піст
Петрів піст - це чудова нагода не тільки очистити думки, а й освіжити своє меню. Хоча в цей період обмежено вживання м’яса, яєць і молочних продуктів, раціон все одно може бути різноманітним, поживним і дуже смачним.
РБК-Україна пропонує п’ять перевірених пісних рецептів, які припадуть до смаку всій родині.
Ароматний рататуй
Ця страва родом із Франції, але ідеально вписується в український пісний стіл. Вона поєднує прості сезонні овочі в апетитному і яскравому запіканні.
Складники:
- кабачок, баклажан, помідори - по 1 шт.;
- 1 цибулина, 2 зубчики часнику;
- рослинна олія, сіль, перець.
Приготування:
Овочі наріжте кружечками, а цибулю з часником подрібніть і злегка підсмажте на сковороді. У формі для запікання викладіть овочі чергуючи, додайте обсмажені цибулю й часник, приправте.
Готуйте в духовці 30-40 хвилин при 180 °C. Подавайте гарячим або охолодженим - буде однаково смачно.
Картопляні деруни
Ці золотисті млинці з картоплі - справжній улюбленець багатьох. У пісному варіанті вони не втрачають своєї привабливості та чудово смакують з овочевим соусом чи зеленню.
Складники:
- 5 середніх картоплин, 1 цибулина;
- 2 ст. л. борошна, сіль, перець;
- олія для смаження.
Приготування:
Натріть картоплю та цибулю на дрібній тертці, додайте борошно, спеції, перемішайте. Смажте на добре розігрітій сковороді до рум’яної скоринки з обох боків. Подавати можна з пісним сметанним соусом на основі соєвого або вівсяного йогурту.
Картопляні деруни - чудова пісна страва (фото: Freepik)
Фаршировані перці з рисом і овочами
Цей варіант фаршированих перців не тільки яскравий, а й поживний. Завдяки овочам і рису страва виходить соковитою й ароматною.
Складники:
- 4 болгарські перці, 1 морква, 1 цибулина;
- 100 г рису, 1 помідор, зелень;
- сіль, перець, олія.
Приготування:
Відваріть рис до напівготовності. Моркву й цибулю обсмажте, додайте подрібнений помідор. Змішайте овочі з рисом і зеленню, начиніть перці.
Викладіть їх у форму, додайте трохи води й тушкуйте під кришкою 30-40 хвилин. Це чудова основна страва для пісного обіду.
Овочеве рагу з грибами та макаронами
Це страва для тих, хто цінує швидкість приготування та насичений смак. Макарони, гриби, цибуля і трішки спецій - і у вас вже повноцінний обід.
Складники:
- макарони з твердих сортів (200 г);
- печериці (500 г), 3 цибулини;
- 1 банка кукурудзи, шматочок свіжого імбиру.
Приготування:
Макарони відваріть до готовності. Наріжте цибулю півкільцями, гриби - скибочками, обсмажте все на сковороді.
Додайте кукурудзу й натертий імбир за 5-7 хвилин до кінця приготування. Тушкуйте ще трохи. За бажанням імбир можна замінити соєвим соусом для східного присмаку.
Овочеве рагу - смачне та корисне (фото: Freepik)
Пісний суп із рибою, рисом і зеленим горошком
Цей суп - справжня знахідка для тих, хто під час посту дозволяє собі рибу. Він поєднує в собі легкість овочів та насичений смак рибного бульйону.
Складники:
- 700 г хека, 3 картоплини;
- 1 цибулина, 200 г помідорів;
- 800 г рису, 2/3 склянки замороженого горошку;
- 3 ст. л. олії, сіль, перець.
Приготування:
Відваріть рибу, процідіть бульйон. У киплячий бульйон додайте рис і картоплю. Рибу очистіть від шкіри й кісток, поверніть у каструлю.
На сковороді обсмажте цибулю, додайте до неї очищені помідори. Потім додайте горошок, тушкуйте й усе перекладіть до супу. Варіть до м’якості горошку. Суп смакує з чорним хлібом або сухариками.
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При написанні використовувалися наступні джерела: матеріали за сайтів Coockpad та "Шуба".