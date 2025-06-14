5 ледачих рецептів, які можна приготувати на автопілоті

Коли немає сил та настрою стояти біля плити, а їсти все ж хочеться, то на допомогу приходять прості та швидкі рецепти. Без складних інгредієнтів і годин на приготування - лише мінімум зусиль і максимум смаку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram -сторінку нутриціолога Ольги Шаєвської

Яєчний рол з лаваша

Інгредієнти:

яйце - 1 шт.

лаваш - 1 шт.

зелень

шматочок сиру

варена курка - на свій смак

Спочатку потрібно виделкою збити яйце, вилити його на сковорідку та

зверху покласти лаваш. Після того, як він трішки підрум'яниться, переверніть, додайте начинку та загорніть.

Страва виходить ситною та готується дуже швидко.

Рол з лаваша та сиром (фото: Freepik)

Тост з авокадо та яйцем

Список інгредієнтів:

цільнозерновий хліб

авокадо - 1/2

яйце (варене, пашот або смажене без олії)

огірок, помідор, рукола або шпинат

Підсмажте хліб на сковорідці або в тостері. Покладіть авокадо, зверху додайте яйце, порізані овочі, зелень, лимонний сік, щіпку солі та перцю.

Це страва-баланс, адже містить білок, жири, клітковина й свіжість. Це ідеальна страва на сніданок чи легку вечерю.

Тост с авокадо і яйцем (фото: Freepik)

Йогуртовий чіа-десерт

Інгредієнти:

150 г натурального йогурту

1 ст. л насіння чіа

фрукти, ягоди та горіхи - за бажанням

Все потрібно змішати і залишити у холодильнику на 30 хв (або на ніч).

В результаті ви отримаєте ситний перекус без цукру.

Йогуртовий чіа-десерт (фото: Freepik)

Зелене тушковане рагу з яйцем

Інгредієнти:

заморожені або свіжі овочі (броколі, шпинат, кабачок та зелений горошок)

яйце - 1 шт.

оливкова олія, трави та лимонний сік

На початку варто підтушкувати овочі на оливковій олії. Після цього вбийте яйце

і протушкуйте ще 2-3 хв.

В результаті ви отримаєте легкий, поживний обід, який відновлює сили.

Рагу з овочами (фото: Freepik)

Запечена картопля з овочами

Список інгредієнтів:

картопля (запечена в мундирі або частинками)

варене яйце

огірок

помідор

зелень

грецький йогурт - 1 с.л

Все потрібно порізати та змішати разом. Страву можна їсти теплою і холодною.

"Проста страва, яка виглядає як з кафе - ідеально для вечері", - додала експерт.

Картопля з овочами (ілюстративне фото: Freepik)