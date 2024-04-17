У Білій Церкві дитину уразило струмом на залізниці. Поліція розпочала перевірку

На залізничному вокзалі в Білій Церкві (Київська область) дитина залізла на вагон. Її уразило струмом, а медики діагностували 75% опіків тіла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Київської області .

Що трапилося

Правоохоронці зазначили, що вчора двоє 11-річних хлопчиків гралися біля залізниці. Один із них запропонував іншому залізти на дах вантажного вагона, які стояли в тимчасовому відстійнику.

Його товариш на пропозицію не погодився, і малолітній почав підійматися металевою драбиною самостійно.

Фото: Поліція проводить перевірку (facebook.com/pol.kyivregion)

"Надалі товаришеві, який залишився стояти поруч із вагоном, здалося, що до них хтось наближається і повернувся. У цей момент він почув гучний звук, схожий на вибух і побачив свого ровесника вже на землі", - повідомила поліція.

Поліція почала перевірку

Медики терміново госпіталізували дитину в реанімацію. У хлопчика діагностували 75% опіків тіла 2 і 3 ступеня.

Поліцейські Київської області проводять перевірку за фактом ураження електричним струмом неповнолітнього.

Також правоохоронці закликають батьків постійно нагадувати про правила безпеки під час дозвілля. Дітей необхідно застерегти від подібних ігор на залізниці.