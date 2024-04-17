В Белой Церкви ребенка поразило током на железной дороге. Полиция начала проверку

На железнодорожном вокзале в Белой Церкви (Киевская область) ребенок залез на вагон. Его поразило током, а медики диагностировали 75% ожогов тела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киевской области .

Что случилось

Правоохранители отметили, что вчера двое 11-летних мальчиков играли возле железной дороги. Один из них предложил другому залезть на крышу грузового вагона, которые стояли во временном отстойнике.

Его товарищ на предложение не согласился, и малолетний начал подниматься по металлической лестнице самостоятельно.

Фото: Полиция проводит проверку (facebook.com/pol.kyivregion)

"В дальнейшем товарищу, который остался стоять рядом с вагоном, показалось, что к ним кто-то приближается и вернулся. В этот момент он услышал громкий звук, похожий на взрыв и увидел своего ровесника уже на земле", - сообщила полиция.

Полиция начала проверку

Медики срочно госпитализировали ребенка в реанимацию. У мальчика диагностировали 75% ожогов тела 2 и 3 степени.

Полицейские Киевской области проводят проверку по факту поражения электрическим током несовершеннолетнего.

Также правоохранители призывают родителей постоянно напоминать о правилах безопасности во время досуга. Детей необходимо предостеречь от подобных игр на железной дороге.