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Авіакатастрофа в Броварах. Чоловік вкрав картку загиблого члена екіпажу, його затримали

Київська область, Середа 31 січня 2024 16:22
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Авіакатастрофа в Броварах. Чоловік вкрав картку загиблого члена екіпажу, його затримали Архівне фото: Поліція затримала чоловіка, який вкрав картку загиблого члена екіпажу в Броварах(Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці затримали чоловіка, який вкрав банківську картку загиблого члена екіпажу в Броварах Київської області. Йому загрожує до восьми років в'язниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора та ГУНП у Київській області.

Деталі справи

У січні 2023 року після авіакатастрофи в Броварах, підозрюваний прийшов на місце події. Скориставшись скупченням людей, які надавали допомогу постраждалим, він привласнив мобільний телефон і візитницю з банківською карткою одного із загиблих членів екіпажу.

За допомогою телефону загиблого підозрюваний отримав доступ до його рахунків. Гроші знімав у банкоматі, касах магазинів і витрачав на онлайн-розваги. Сума завданих збитків встановлюється.

Про списання коштів з поточного та кредитного рахунків стало відомо під час оформлення спадщини. Дружина загиблого звернулася із заявою в поліцію.

Що йому загрожує

Поліцейські провели низку слідчих та оперативних заходів, завдяки яким встановили особу правопорушника. Ним виявився 35-річний чоловік.

Авіакатастрофа в Броварах. Чоловік вкрав картку загиблого члена екіпажу, його затримали

Фото: Затриманий (facebook.com/pgo.gov.ua)

Під час санкціонованого обшуку правоохоронці виявили та вилучили речові докази, які вказували на причетність фігуранта до вчинення протиправних дій.

Йому повідомили про підозру за фактом:

  • крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану;
  • привласнення офіційних документів.

Йому загрожує до 8 років за гратами. Наразі вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу.

Трагедія в Броварах

18 січня 2023 року в Броварах розбився гелікоптер із керівництвом МВС на борту. Унаслідок авіакатастрофи загинули 14 осіб, серед них були міністр внутрішніх справ Денис Монастирський і його заступник Євген Єнін.

Слідство вже встановило обставини трагедії та підозрюваних, попереду судовий розгляд справи.

Докладніше про катастрофу у Броварах та її розслідування - у матеріалі РБК-Україна.

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Київська область Бровари
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