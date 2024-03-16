У Борисполі зійшли з рейок цистерни для палива: залізничний переїзд закрили

Фото: у Борисполі зійшли з рейок цистерни для палива (facebook.com/boryspilpatrolpolice)

Аварія сталася на залізничному переїзді у Борисполі Київської області 16 березня. Там зійшли з рейок цистерни для палива.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію Борисполя у Facebook.

Аварія сталася на залізничному переїзді на вулиці Калмикова (раніше Тельмана). Цистерни для палива зійшли з рейок, тому переїзд закритий. На місці події працюють представники комісії з метою ліквідації наслідків. "Задля уникнення значного скупчення автомобілів та утворення заторів врахуйте тимчасові зміни у русі та завчасно плануйте маршрут", - йдеться у повідомленні. Фото: у Борисполі закрили переїзд через аварію на залізниці

(facebook.com/boryspilpatrolpolice)