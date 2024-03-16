У Борисполі зійшли з рейок цистерни для палива: залізничний переїзд закрили
Аварія сталася на залізничному переїзді у Борисполі Київської області 16 березня. Там зійшли з рейок цистерни для палива.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію Борисполя у Facebook.
Аварія сталася на залізничному переїзді на вулиці Калмикова (раніше Тельмана).
Цистерни для палива зійшли з рейок, тому переїзд закритий. На місці події працюють представники комісії з метою ліквідації наслідків.
"Задля уникнення значного скупчення автомобілів та утворення заторів врахуйте тимчасові зміни у русі та завчасно плануйте маршрут", - йдеться у повідомленні.
Фото: у Борисполі закрили переїзд через аварію на залізниці
(facebook.com/boryspilpatrolpolice)
Нагадаємо, раніше у Львівській області авто евакуації загиблих військових потрапило у ДТП. Внаслідок аварії троє людей загинули, ще троє постраждали.
За даними патрульної поліції, внаслідок аварій в Україні у 2023 році загинули понад 2500 осіб, тисячі громадян отримали поранення.
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