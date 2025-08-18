Білий дім запитав, чи одягне Зеленський костюм на зустріч із Трампом, - Axios

Білий дім поцікавився у українських чиновників, чи президент Володимир Зеленський одягне костюм на понеділкову зустріч із президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

Як повідомляє Axios, цього разу Зеленський прийде у чорному піджаку, в якому був на саміті НАТО в Нідерландах у червні.

За інформацією, краватку він одягати не буде. Офіційні особи США позитивно оцінюють цей вибір, відзначаючи, що він створює "більш діловий і нейтральний" образ для переговорів.

Радники Трампа жартують, що костюм та краватка були б "добрим знаком для миру", але не очікують цього від Зеленського.

Попередня зустріч перетворилася на дипломатичну сварку. Трампу не сподобався військовий одяг Зеленського, і він саркастично прокоментував його вигляд.

Американські чиновники зазначали, що форма одягу частково сприяла "невдалому" результату розмови.

Минулого разу більше роздратування американських посадовців викликав не стільки одяг, скільки нібито "поведінка" українського лідера під час показу документальних фото з війни.

Джерела наголошують, що саміт у понеділок пройде у "зовсім іншій атмосфері".