Белый дом спросил, наденет ли Зеленский костюм на встречу с Трампом, - Axios

Белый дом поинтересовался у украинских чиновников, наденет ли президент Владимир Зеленский костюм на понедельничную встречу с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

Как сообщает Axios, на этот раз Зеленский придет в черном пиджаке, в котором был на саммите НАТО в Нидерландах в июне.

По информации, галстук он надевать не будет. Официальные лица США положительно оценивают этот выбор, отмечая, что он создает "более деловой и нейтральный" образ для переговоров.

Советники Трампа шутят, что костюм и галстук были бы "хорошим знаком для мира", но не ожидают этого от Зеленского.

Предыдущая встреча превратилась в дипломатическую ссору. Трампу не понравилась военная одежда Зеленского, и он саркастически прокомментировал его вид.

Американские чиновники отмечали, что форма одежды частично способствовала "неудачному" результату разговора.

В прошлый раз большее раздражение американских чиновников вызвала не столько одежда, сколько якобы "поведение" украинского лидера во время показа документальных фото с войны.

Источники отмечают, что саммит в понедельник пройдет в "совсем другой атмосфере".