Белый дом спросил, наденет ли Зеленский костюм на встречу с Трампом, - Axios

Понедельник 18 августа 2025 15:21
UA EN RU
Белый дом спросил, наденет ли Зеленский костюм на встречу с Трампом, - Axios Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Белый дом поинтересовался у украинских чиновников, наденет ли президент Владимир Зеленский костюм на понедельничную встречу с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

Как сообщает Axios, на этот раз Зеленский придет в черном пиджаке, в котором был на саммите НАТО в Нидерландах в июне.

По информации, галстук он надевать не будет. Официальные лица США положительно оценивают этот выбор, отмечая, что он создает "более деловой и нейтральный" образ для переговоров.

Советники Трампа шутят, что костюм и галстук были бы "хорошим знаком для мира", но не ожидают этого от Зеленского.

Предыдущая встреча превратилась в дипломатическую ссору. Трампу не понравилась военная одежда Зеленского, и он саркастически прокомментировал его вид.

Американские чиновники отмечали, что форма одежды частично способствовала "неудачному" результату разговора.

В прошлый раз большее раздражение американских чиновников вызвала не столько одежда, сколько якобы "поведение" украинского лидера во время показа документальных фото с войны.

Источники отмечают, что саммит в понедельник пройдет в "совсем другой атмосфере".

"Они оба преодолели очень, очень длинные дистанции. Зеленский не будет показывать ему фотографии мертвых детей, а потом вести себя так, будто это как-то его вина. Президент научился просто, знаете, отбрасывать любые раздражения и двигаться дальше", - сказал источник издания.

Перепалка Трампа и Зеленского

Напомним, что 28 февраля Владимир Зеленский посетил Белый дом, где встретился с президентом США Дональдом Трампом. Во время общения в Овальном кабинете перед журналистами между Зеленским, Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом вспыхнула словесная перепалка.

Ссора касалась войны и якобы неблагодарности Украины за оказанную помощь. Также в СМИ писали, что якобы Трампу не понравилось, что Зеленский не надел костюм, как принято.

