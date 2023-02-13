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Білий дім заперечив імовірність інопланетного походження збитих повітряних об’єктів

Фото: Білий дім заперечив імовірність інопланетного походження збитих повітряних об’єктів (скриншот euronews.com)
Автор: Тетяна Степанова

У Білому домі відкинули припущення про те, що нерозпізнані літальні об'єкти, які були збиті в повітряному просторі США та Канади останніми днями, можуть бути позаземного походження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг речниці Білого дому Карін Жан-П'єр.

"Немає жодних ознак інопланетян чи позаземної активності у цих недавніх збиттях", - сказала Жан-П'єр.

Нагадаємо, раніше генерал ВПС США, командувач аерокосмічної оборони Північної Америки Глен Ван Херк припустив, що збиті днями повітряні цілі над регіоном можуть бути позаземного походження.

Зазначимо, нещодавно біля узбережжя Кароліни в США збили китайську повітряну кулю, яку вважали розвідувальним апаратом. Після цього американські військові заявили, що ведуть пошук залишків об'єкта.

Проте 12 лютого у повітряному просторі США зафіксували ще один невідомий об'єкт - його також збили.

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