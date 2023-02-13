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Белый дом отрицает вероятность инопланетного происхождения сбитых воздушных объектов

Фото: Белый дом отрицает вероятность инопланетного происхождения сбитых воздушных объектов (скриншот euronews.com)
Автор: Татьяна Степанова

В Белом доме отвергли предположение о том, что нераспознанные летательные объекты, сбитые в воздушном пространстве США и Канады в последние дни, могут быть внеземного происхождения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс -секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Нет никаких признаков инопланетян или внеземной активности в этих недавних сбитиях", - сказала Жан-Пьер.

Напомним, ранее генерал ВВС США, командующий аэрокосмической обороной Северной Америки Глен Ван Херк предположил, что сбитые на днях воздушные цели над регионом могут быть внеземного происхождения.

Отметим, недавно у побережья Каролины в США сбили китайский воздушный шар, считавшийся разведывательным аппаратом. После этого американские военные заявили, что едут поиск остатков объекта.

Однако 12 февраля в воздушном пространстве США зафиксировали еще один неизвестный объект - его также сбили.

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