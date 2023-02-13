У США не виключають, що збиті днями повітряні об'єкти були позаземного походження

Генерал ВПС США, командувач аерокосмічної оборони Північної Америки Глен Ван Херк припустив, що збиті днями повітряні цілі над регіоном можуть бути позаземного походження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

На запитання журналіста, чи виключає він позаземне походження трьох повітряних об'єктів, збитих американськими військовими літаками за останні кілька днів, генерал відповів: "Я дозволю розвідувальній спільноті та контррозвідувальній спільноті з'ясувати це. Я не виключаю такої можливості".

Він додав, що США продовжують оцінювати "загрозу", що наближається до Північної Америки, намагаючись її ідентифікувати.

Коментар генерала пролунав на брифінгу в Пентагоні в неділю після того, як Повітряні сили США збили об'єкт восьмикутної форми над озером Гурон на кордоні США та Канади.

За словами Ван Херка, військові поки що не можуть визначити спосіб, за допомогою якого останні три об'єкти утримувалися в повітрі або звідки вони прибули.

"Ми називаємо їх об'єктами, а не повітряними кулями, і не просто так", – додав генерал.