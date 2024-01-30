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Білий дім закликав спікера Конгресу Джонсона не блокувати угоду про кордон

Фото: спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена закликала спікера Палати представників Майка Джонсона забезпечити ухвалення угоди щодо посилення безпеки на американському кордоні з Мексикою.

Про це в понеділок, 29 січня, заявила прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг у Вашингтоні.

"Ми сумлінно працювали над досягненням реального прогресу в одному з найважливіших питань, яке стоїть перед нами - гарантування безпеки нашого кордону. Тепер потрібно, щоби спікер Джонсон зробив крок зі свого боку і забезпечив визначені у нашому запиті повноваження й ресурси", - зауважила вона.

Речниця Білого дому нагадала, що Республіканська партія активно висловлювалася за виділення нових ресурсів на безпеку кордону з Мексикою, причому на цьому наголошувала безпосередньо адміністрація Трампа. І наголосила, що угода, над якою працювали республіканці та демократи в Сенаті, а також Білий дім, забезпечує необхідні для цього заходи.

Карін Жан-П’єр також підкреслила, що президент готовий підписати законопроєкт у тому вигляді, як він був узгоджений за результатами кількох місяців переговорів. Тож, за її словами, спікер Джонсон повинен надати нинішній адміністрації фінансування і повноваження для того, щоби розв’язати проблему на кордоні.

Фіндопомога для України й угода США щодо кордону з Мексикою

У жовтні 2023 року президент США Джо Байден подав до Конгресу законопроєкт обсягом 106 млрд доларів на допомогу Ізраїлю та Україні, а також союзникам в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. З цієї суми 61,3 млрд доларів пропонувалося виділити на Україну, а 14,3 млрд доларів - на Ізраїль.

Однак у грудні Сенат заблокував розгляд цього документу. Причиною стали вимоги республіканців внести до законопроєкту жорсткіший комплекс заходів щодо захисту південного кордону США з Мексикою.

Опісля демократи і республіканці почали переговори щодо нової угоди по кордону.

Байден заявив про готовність закрити південний кордон у разі кризи з мігрантами. Він закликав законодавців ухвалити відповідний законопроект.

Днями Сенат і Конгрес погодили текст угоди щодо кордону США з Мексикою.

Водночас спікер Палати представників Майк Джонсон назвав проєкт угоди "мертвонародженим". Таким чином він натякнув, що республіканська більшість у нижній палаті Конгресу не планує голосувати за документ.

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Джозеф Байден