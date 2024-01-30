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Белый дом призвал спикера Конгресса Джонсона не блокировать соглашение о границе

Фото: спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена призвала спикера Палаты представителей Майка Джонсона обеспечить принятие соглашения по усилению безопасности на американской границе с Мексикой.

Об этом в понедельник, 29 января, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг в Вашингтоне.

"Мы добросовестно работали над достижением реального прогресса в одном из важнейших вопросов, который стоит перед нами - обеспечение безопасности нашей границы. Теперь нужно, чтобы спикер Джонсон сделал шаг со своей стороны и обеспечил определенные в нашем запросе полномочия и ресурсы", - сказала она.

Пресс-секретарь напомнила, что Республиканская партия активно высказывалась за выделение новых ресурсов на безопасность границы с Мексикой, причем это подчеркивала непосредственно администрация Трампа. И подчеркнула, что соглашение, над которым работали республиканцы и демократы в Сенате, а также Белый дом, обеспечивает необходимые для этого меры.

Карин Жан-Пьер также подчеркнула, что президент готов подписать законопроект в том виде, как он был согласован по результатам нескольких месяцев переговоров. Поэтому, по ее словам, спикер Джонсон должен предоставить нынешней администрации финансирование и полномочия для того, чтобы решить проблему на границе.

Финпомощь для Украины и соглашение США по границе с Мексикой

В октябре 2023 года президент США Джо Байден подал в Конгресс законопроект объемом 106 млрд долларов на помощь Израилю и Украине, а также союзникам в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Из этой суммы 61,3 млрд долларов предлагалось выделить на Украину, а 14,3 млрд долларов - на Израиль.

Однако в декабре Сенат заблокировал рассмотрение этого документа. Причиной стали требования республиканцев внести в законопроект более жесткий комплекс мер по защите южной границы США с Мексикой.

Позже демократы и республиканцы начали переговоры касательно нового соглашения по границе.

Байден заявил, что готов закрыть южную границу в случае кризиса с мигрантами. Он призвал законодателей принять соответствующий законопроект.

На днях Сенат и Конгресс согласовали текст соглашения по границе США с Мексикой.

Тем временем спикер Палаты представителей Майк Джонсон назвал проект соглашения "мертворожденным". Таким образом он намекнул, что республиканское большинство в нижней палате Конгресса не планирует голосовать за документ.

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Джозеф Байден