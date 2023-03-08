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Білий дім про загрозу вторнення білоруської армії в Україну: Не бачимо ознак підготовки наступу

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Середа 08 березня 2023 00:55
Білий дім про загрозу вторнення білоруської армії в Україну: Не бачимо ознак підготовки наступу Фото: Координатор Ради безпеки Білого дому Джон Кірбі (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Сполучені Штати не мають даних, які б могли підтвердити готовність білоруських військ взяти безпосередню участь у бойових діях в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву координатора Ради безпеки Білого дому Джона Кірбі під час пресбрифінгу.

"Ми не бачили жодних ознак того, що білоруські війська або білоруський уряд планують більш відчутно підтримувати Росію в плані задіяння власних сил у війні в Україні", - зазначив посадовець.

Однак Кірбі вказав, що білоруський режим Олександра Лукашенка вже надавав пряму підтримку російській агресії.

"Росіяни продовжують використовувати Білорусь як плацдарм і як місце, звідки вони можуть і продовжують завдавати ударів по Україні", - додав представник Білого дому.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, що загрози повторного наступу РФ на північ України наразі не спостерігається.

До слова, як повідомляли в ЗМІ, Росія не планує наступу з Білорусі, оскільки перекидає навчені підрозділи з білоруської території в зони бойових дій.

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