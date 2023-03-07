Глава МВС оцінив загрозу повторного наступу з півночі: Легкої прогулянки не буде

Загрози повторного наступу РФ на північ України наразі не спостерігається. Продовжується робота для того, аби в разі подібних намірів дати відсіч противнику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка в інтерв'ю "Укрінформу".

"Станом на сьогодні ми не бачимо яскравого підтвердження того, що готується напад зі сторони Білорусі. Це підтверджує саме Державна прикордонна служба України", - сказав Клименко.

За його словами, в той же час робиться все можливе разом із силами оборони, щоб у будь-якому екстремальному випадку ми могли вжити заходів і зупинити агресора: чи то диверсійні групи або більші воєнні формування зі сторони ворога.

"І недавно прийнятий Верховною радою закон, який розширює прикордонну смугу до 2 кілометрів, буде запорукою того, що ми ще більш ретельно укріплятимемо і контролюватимемо наш кордон безпосередньо з Республікою Білорусь", - зауважив Клименко.

Також він підтвердив слова очільника поліції Київської області Андрія Нєбитова про те, що в разі повторного наступу для ворога "легкої прогулянки не буде".

"Однозначно (легкої прогулянки - ред.) не буде. Я думаю, що ми вже понад рік усі разом доводимо те, що для них легкої прогулянки не буде не тільки на території, за яку відповідає Нєбитов, а на всій території нашої країни, яка зараз б’є ворога по тисячі кілометрів лінії вогню", - підсумував Клименко.

Нагадаємо, як повідомляли в ЗМІ, Росія не планує наступу з Білорусі, оскільки перекидає навчені підрозділи з білоруської території в зони бойових дій.

Додамо, як заявив секретар РНБО Олексій Данілов, російському диктатору Володимиру Путіну хочеться дотиснути Олександра Лукашенка до прямої участі Білорусі у війні в Україні, але цього не станеться.

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