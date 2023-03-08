Белый дом об угрозе вторжения белорусской армии в Украину: Не видим признаков подготовки наступления

У Соединенных Штатов нет данных, которые могли бы подтвердить готовность белорусских войск принять непосредственное участие в боевых действиях в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление координатора Совбеза Белого дома Джона Кирби во время прессбрифинга.

"Мы не видели никаких признаков того, что белорусские войска или белорусское правительство планируют ощутимее поддерживать Россию в плане задействования собственных сил в войне в Украине", - отметил чиновник.

Однако Кирби указал, что белорусский режим Александра Лукашенко уже оказывал прямую поддержку российской агрессии.

"Россияне продолжают использовать Беларусь как плацдарм и как место, откуда они могут и продолжают наносить удары по Украине", - добавил представитель Белого дома.