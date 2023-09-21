UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Білий дім вважає "життєво необхідним" ухвалення Конгресом пакету допомоги України

Фото: координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В Білому домі вважають, що ухвалення нового масштабного пакету допомоги Україні є життєво необхідним, аби ЗСУ могли продовжувати контрнаступ.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

"Життєво важливо, щоби цей додатковий пакет був ухвалений, тож ми продовжимо взаємодіяти із членами Конгресу", - сказав він.

Кірбі назвав нинішній етап розвитку подій в Україні "критичним часом" та підтвердив важливість розмов президента Володимира Зеленського з американськими законодавцями під час його візиту в Нью-Йорк.

"Ми вважаємо, що для членів Конгресу дійсно важливо почути безпосередньо від президента Зеленського про те, з чим він зіткнувся в цьому контрнаступі", - сказав він.

Допомога Україні

Президент Джо Байден минулого місяця попросив Конгрес схвалити додаткові витрати на суму близько 40 млрд. доларів, у тому числі 24 млрд доларів на Україну та інші міжнародні потреби з метою продовжувати підтримувати Україну в її боротьбі з російськими загарбниками.

Цей запит вже отримав двопартійну підтримку у Сенаті.

Перспективи додаткового запиту Байдена можуть бути менш райдужними в Палаті представників, де республіканці мають незначну більшість, а деякі вкрай праві, особливо ті, хто тісно пов'язаний з колишнім президентом-республіканцем Дональдом Трампом, критикують американське фінансування Києва.

Однак, міністерка фінансів США Джанет Єллен заявила, що зберігає впевненість у майбутній підтримці законопроєкту.

Детальніше про допомогу Україні читайте у матеріалі РБК-Україна "Довіряй, але перевіряй. На яких умовах Захід готовий давати Україні гроші".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
допомога арміїВійськова допомогаСполучені Штати Америки