Білий дім вважає "життєво необхідним" ухвалення Конгресом пакету допомоги України

"Життєво важливо, щоби цей додатковий пакет був ухвалений, тож ми продовжимо взаємодіяти із членами Конгресу", - сказав він.

Кірбі назвав нинішній етап розвитку подій в Україні "критичним часом" та підтвердив важливість розмов президента Володимира Зеленського з американськими законодавцями під час його візиту в Нью-Йорк.

"Ми вважаємо, що для членів Конгресу дійсно важливо почути безпосередньо від президента Зеленського про те, з чим він зіткнувся в цьому контрнаступі", - сказав він.

Допомога Україні

Президент Джо Байден минулого місяця попросив Конгрес схвалити додаткові витрати на суму близько 40 млрд. доларів, у тому числі 24 млрд доларів на Україну та інші міжнародні потреби з метою продовжувати підтримувати Україну в її боротьбі з російськими загарбниками.

Цей запит вже отримав двопартійну підтримку у Сенаті.

Перспективи додаткового запиту Байдена можуть бути менш райдужними в Палаті представників, де республіканці мають незначну більшість, а деякі вкрай праві, особливо ті, хто тісно пов'язаний з колишнім президентом-республіканцем Дональдом Трампом, критикують американське фінансування Києва.

Однак, міністерка фінансів США Джанет Єллен заявила, що зберігає впевненість у майбутній підтримці законопроєкту.

Детальніше про допомогу Україні читайте у матеріалі РБК-Україна "Довіряй, але перевіряй. На яких умовах Захід готовий давати Україні гроші".

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