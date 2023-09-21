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Белый дом считает "жизненно необходимым" принятие Конгрессом пакета помощи Украины

Фото: координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В Белом доме считают, что принятие нового масштабного пакета помощи Украине жизненно необходимо, чтобы ВСУ могли продолжать контрнаступление.

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

"Жизненно важно, чтобы этот дополнительный пакет был принят, поэтому мы продолжим взаимодействовать с членами Конгресса", - сказал он.

Кирби назвал нынешний этап развития событий в Украине "критическим временем" и подтвердил важность разговоров президента Владимира Зеленского с американскими законодателями во время визита в Нью-Йорк.

"Мы считаем, что для членов Конгресса действительно важно услышать от президента Зеленского о том, с чем он столкнулся в этом контрнаступлении", - сказал он.

Помощь Украине

Президент Джо Байденв прошлом месяце попросил Конгресс одобрить дополнительные расходы на сумму около 40 млрд долларов, в том числе 24 млрд долларов на Украину и другие международные потребности с целью продолжать поддерживать Украину в ее борьбе с российскими захватчиками.

Этот запрос уже получил двухпартийную поддержку в Сенате.

Перспективы дополнительного запроса Байдена могут быть менее радужными в Палате представителей, где республиканцы имеют незначительное большинство, а некоторые крайне правы, особенно те, кто тесно связан с бывшим президентом-республиканцем Дональдом Трампом, критикуют американское финансирование Киева.

Однако министерша финансов США Джанет Йеллен заявила, чтосохраняет уверенность в будущей поддержке законопроекта.

Подробнее о помощи Украине читайте в материале РБК-Украина "Доверяй, но проверяй. На каких условиях Запад готов давать Украине деньги".

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