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Додаткова допомога Україні отримає підтримку обох палат Конгресу, - голова Мінфіну США

США, П'ятниця 08 вересня 2023 09:59
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Додаткова допомога Україні отримає підтримку обох палат Конгресу, - голова Мінфіну США Фото: міністр фінансів США Джанет Єллен (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Сполучені Штати збільшать фінансову допомогу Україні 24 млрд доларів, і ці зусилля отримають підтримку Конгресу, незважаючи на протистояння між партіями, що насувається.

Про це заявила глава Мінфіну США Джанет Єллен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Ми також, як і раніше, віддані підтримці України і нещодавно висунули запит на додаткове фінансування. Я рада, що в обох палатах Конгресу є підтримка України, і я впевнена, що ми зможемо забезпечити фінансування", - сказала вона на прес-конференції в Нью-Делі напередодні саміту G-20.

Єллен зазначила, що досягнення угоди в рамках "Великої двадцятки" щодо формулювань щодо вторгнення Росії в Україну залишається "складним завданням".

Раніше Спікер палати представників від Республіканської партії Кевін Маккарті сказав, що не планує включати прохання президента Джо Байдена про виділення 24 млрд доларів у вигляді надзвичайних фондів для України до обов'язкового законопроекту, необхідного для фінансування операцій уряду США після 1 жовтня, якщо тільки демократи не підтримають політику імміграції та надання притулку.

Допомога Україні

Президент Джо Байден минулого місяця попросив Конгрес схвалити додаткові витрати на суму близько 40 млрд. доларів, у тому числі 24 млрд доларів на Україну та інші міжнародні потреби з метою продовжувати підтримувати Україну в її боротьбі з російськими загарбниками.

Цей запит вже отримав двопартійну підтримку у Сенаті.

Перспективи додаткового запиту Байдена можуть бути менш райдужними в Палаті представників, де республіканці мають незначну більшість, а деякі вкрай праві, особливо ті, хто тісно пов'язаний з колишнім президентом-республіканцем Дональдом Трампом, критикують американське фінансування Києва.

Детальніше про допомогу Україні читайте у матеріалі РБК-Україна "Довіряй, але перевіряй. На яких умовах Захід готовий давати Україні гроші".

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