Білий дім вперше озвучив позицію щодо зустрічі Віткоффа з Путіним

Спецпосланець президента США Стів Віткофф дійсно перебуває у Москві на зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. Це ще один крок до мирної угоди.

Про це заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг для журналістів.

"Я можу підтвердити, що пан Віткофф перебуває в Росії для прямих контактів із Кремлем і Володимиром Путіним. Це ще один крок у переговорному процесі щодо припинення вогню та остаточної мирної угоди в Росії та на Україні", - заявила Левітт.

Однак вона зауважила, що переговори все ще тривають, тому не буде випереджати заяви Дональда Трампа або його команди.

"Я думаю, що президент ясно дав зрозуміти, що він постійно розчаровується в обох сторонах цього конфлікту, і він хоче, щоб ці бойові дії закінчилися. Він хоче, щоб війна закінчилася. Ми вважаємо, що у нас є важелі впливу на переговори про укладення мирної угоди, і ми збираємося їх використовувати, і президент сповнений рішучості довести справу до кінця",- сказала вона.

Візит Віткоффа до Росії

Сьогодні Віткофф перебуває з візитом у Росії, де він вже зустрівся з послом РФ з питань інвестицій Кирилом Дмитрієвим. Також ЗМІ повідомили, що у нього почалась зустріч з Путіним.

Чому вона важлива для Трампа, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Президент Володимир Зеленський нещодавно жорстко висловився стосовно російського посла з питань інвестицій Кирила Дмитрієва. Більше інформації в заяві президента.

Цікаво і те, що видання Fox News писало про те, що Трамп вже розуміє, що Путін затягує перемир'я з Україною, і тому у США почали посилено розглядати нові санкції проти Росії.