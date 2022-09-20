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Білий дім відреагував на бажання росіян провести "референдуми" в Україні

Фото: Білий дім відреагував на бажання росіян провести "референдуми" в Україні (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Білий дім назвав "референдуми", які організує Росія, образою принципів суверенітету та територіальної цілісності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана під час брифінгу.

США негативно відреагували на бажання окупантів провести "референдуми" 23-27 вересня про входження до складу Росії.

"Референдуми, які організує Росія, є образою принципів суверенітету та територіальної цілісності", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, у Білому домі заявили, що президент РФ Володимир Путін може готуватися до проведення мобілізації.

Раніше стало відомо, Путін готує заяву щодо "референдумів" на захоплених територіях України.

Також, окупанти в ОРДЛО призначили дату проведення "референдумів" про приєднання до Росії.

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