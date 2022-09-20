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Белый дом отреагировал на желание россиян провести "референдумы" в Украине

Фото: Белый дом отреагировал на желание россиян провести "референдумы" в Украине (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Белый дом назвал "референдумы", организуемые Россией, оскорблением принципов суверенитета и территориальной целостности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана во время брифинга .

США негативно отреагировали на желание оккупантов провести "референдумы" 23-27 сентября о вхождении в состав России.

"Референдумы, организуемые Россией, являются оскорблением принципов суверенитета и территориальной целостности", - говорится в заявлении.

Напомним, в Белом доме заявили, что президент РФ Владимир Путин может готовиться к проведению мобилизации.

Ранее стало известно, что Путин готовит заявление по поводу "референдумов" на захваченных территориях Украины.

Также, оккупанты в ОРДЛО назначили дату проведения "референдумов" о присоединении к России.

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