Фото: Білий дім відреагував на бажання росіян провести "референдуми" в Україні (Getty Images)

Білий дім назвав "референдуми", які організує Росія, образою принципів суверенітету та територіальної цілісності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана під час брифінгу.