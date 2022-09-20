Білий дім відреагував на бажання росіян провести "референдуми" в Україні
Білий дім назвав "референдуми", які організує Росія, образою принципів суверенітету та територіальної цілісності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана під час брифінгу.
США негативно відреагували на бажання окупантів провести "референдуми" 23-27 вересня про входження до складу Росії.
"Референдуми, які організує Росія, є образою принципів суверенітету та територіальної цілісності", - йдеться у заяві.
Нагадаємо, у Білому домі заявили, що президент РФ Володимир Путін може готуватися до проведення мобілізації.
Раніше стало відомо, Путін готує заяву щодо "референдумів" на захоплених територіях України.
Також, окупанти в ОРДЛО призначили дату проведення "референдумів" про приєднання до Росії.
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