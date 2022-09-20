Белый дом отреагировал на желание россиян провести "референдумы" в Украине
Белый дом назвал "референдумы", организуемые Россией, оскорблением принципов суверенитета и территориальной целостности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана во время брифинга .
США негативно отреагировали на желание оккупантов провести "референдумы" 23-27 сентября о вхождении в состав России.
"Референдумы, организуемые Россией, являются оскорблением принципов суверенитета и территориальной целостности", - говорится в заявлении.
Напомним, в Белом доме заявили, что президент РФ Владимир Путин может готовиться к проведению мобилизации.
Ранее стало известно, что Путин готовит заявление по поводу "референдумов" на захваченных территориях Украины.
Также, оккупанты в ОРДЛО назначили дату проведения "референдумов" о присоединении к России.
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