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Білий дім про "відповідь" Кремля на "атаку" дронів: Путіну не потрібні приводи

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Вашингтон, П'ятниця 05 травня 2023 08:46
Білий дім про "відповідь" Кремля на "атаку" дронів: Путіну не потрібні приводи Фото: координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Жорстокість російського диктатора Володимира Путіна зашкалює. Йому не потрібні приводи, щоб вбивати мирних українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на координатора зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки при Білому домі Джона Кірбі під час брифінгу.

Він прокоментував можливу "відповідь" Росії на так звану "атаку" дронів на Кремль. На думку Кірбі, чи будуть "удари у відповідь" залежить лише від рішення Путіна. Проте він наголосив, що Росії не потрібні причини для атак України.

"Не те, щоб Путін вигадував нові причини, щоб убивати невинних українців. Він продовжує робити це знову і знову і знову", - сказав Кірбі.

Представник Білого дому нагадав, що у день так званої "атаки" на Кремль росіяни обстріляли мирних жителів Херсона.

"Жорстокість просто зашкалює... він бомбить покупців у супермаркеті. Тому насильство продовжується так чи інакше", - заявив Кірбі.

Нагадаємо, в ніч на 3 травня біля Кремля пролунали вибухи, про які повідомили у мережі жителі Москви. Пізніше росіяни заявили, що нібито Україна намагалася атакувати Кремль дронами.

В Україні заперечили свою причетність до так званої "атаки" на Кремль.

Розвідка США заявила, що немає достатньої кількості інформації, щоб оцінити інцидент у Москві.

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Володимир Путін Російська Федерація Сполучені Штати Америки Кремль Білий дім атака дронів
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