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Белый дом об "ответе" Кремля на "атаку" дронов: Путину не нужны поводы

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Вашингтон, Пятница 05 мая 2023 08:46
Белый дом об "ответе" Кремля на "атаку" дронов: Путину не нужны поводы Фото: координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Карби (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Жестокость российского диктатора Владимира Путина зашкаливает. Ему не нужны поводы, чтобы убивать мирных украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на координатора по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джона Кирби во время брифинга.

Он прокомментировал возможный "ответ" России на так называемую "атаку" дронов на Кремль. По мнению Кирби, будут ли "ответные удары" зависит только от решения Путина. Однако он подчеркнул, что России не нужны причины для атак Украины.

"Не то чтобы Путин придумывал новые причины, чтобы убивать невинных украинцев. Он продолжает делать это снова и снова и снова", - сказал Кирби.

Представитель Белого дома напомнил, что в день так называемой "атаки" на Кремль россияне обстреляли мирных жителей Херсона.

"Жестокость просто зашкаливает... он бомбит покупателей в супермаркете. Поэтому насилие продолжается так или иначе", - заявил Кирби.

Напомним, в ночь на 3 мая возле Кремля раздались взрывы, о которых сообщили в сети жители Москвы. Позже россияне заявили, что якобы Украина пыталась атаковать Кремль дронами.

В Украине отрицали свою причастность к так называемой "атаки" на Кремль.

Разведка США заявила, что нет достаточного количества информации для оценки инцидента в Москве.

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