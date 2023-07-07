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Білий дім тримає інтригу. Чого чекати Україні від саміту НАТО

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П'ятниця 07 липня 2023 21:46
Білий дім тримає інтригу. Чого чекати Україні від саміту НАТО Фото: Джейк Салліван, радник президента США з національної безпеки (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Україна має провести низку реформ, щоб стати членом Північноатлантичного альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг радника президента з національної безпеки Джейка Саллівана.

За його словами, президент США Джо Байден неодноразово заявляв про політику "відкритих дверей", що є шлях України до НАТО і що Україні варто провести додаткові реформи.

"Це була його позиція з самого початку, яка залишається вірною і сьогодні, і ми залишаємося вірними їй у Білому домі. Президент також чітко дав зрозуміти, що ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, і надамо їй і виняткову кількість озброєнь і можливостей як від нас, так і від наших партнерів", - сказав Салліван.

Радник Байдена додав, що США не прагнуть розв'язати третю світову війну, це курс, якого вони дотримуються від початку війни. Салліван сказав, що США змогли дати енергійну динамічну відповідь на російську агресію, підтримавши людей, які постраждали від війни.

Саміт НАТО у Вільнюсі

Саміт Альянсу пройде 11-12 липня у Литві. На ньому Україна хоче отримати сигнал про підтримку вступу до НАТО після закінчення війни. При цьому президент України Володимир Зеленський вважає, що країна має всі підстави для цього.

Лідер України зазначав, що рішення Альянсу щодо підтримки членства України, дасть більшу мотивацію нашим воїнам. Окрім того, Україна хоче отримати гарантії безпеки від країн-держав членів НАТО на період, поки країна не приєднається на Альянсу.

Речниця Білого Дому Карін Жан-П’єр зазначила, що Україні слід впровадити реформи, щоб відповідати стандартам країн-членів НАТО, перед тим як доєднатися до Альянсу.

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