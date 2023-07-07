Белый дом держит интригу. Чего ждать Украине от саммита НАТО

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

По его словам, президент США Джо Байден неоднократно заявлял о политике "открытых дверей", что есть путь Украины в НАТО и что Украине стоит провести дополнительные реформы.

"Это была его позиция с самого начала, которая остается верной и сегодня, и мы остаемся верными ей в Белом доме. Президент также четко дал понять, что мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и предоставим ей и исключительное количество вооружений и возможностей как от нас, так и от наших партнеров", - сказал Салливан.

Советник Байдена добавил, что США не стремятся развязать третью мировую войну, это курс, которого они придерживаются с начала войны. Салливан сказал, что США смогли дать энергичный динамичный ответ на российскую агрессию, поддержав людей, пострадавших от войны.

Саммит НАТО в Вильнюсе

Саммит Альянса пройдет 11-12 июля в Литве. На нем Украина хочет получить сигнал о поддержке вступления в НАТО после окончания войны. При этом президент Украины Владимир Зеленский считает, что у страны есть все основания для этого.

Лидер Украины отмечал, что решение Альянса о поддержке членства Украины даст большую мотивацию нашим воинам. Кроме того, Украина хочет получить гарантии безопасности от стран-членов НАТО на период, пока страна не присоединится к Альянсу.

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что Украине следует внедрить реформы, чтобы соответствовать стандартам стран-членов НАТО, прежде чем присоединиться к Альянсу.