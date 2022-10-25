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Білий дім спростував перевірки Маска після його заяв щодо України

Фото: засновник компанії SpaceX Ілон Маск (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Адміністрація президента Джо Байдена спростувала відомості про те, що влада веде якусь перевірку діяльності підприємця та мільярдера Ілона Маска після заяв щодо України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр відмовилася коментувати стосунки адміністрації Байдена з Маском чи його ділові стосунки з іншими країнами.

"Знаю, що до цього є великий інтерес. Ми чули про ці повідомлення. Ці повідомлення не відповідають дійсності", - заявила вона.

Раніше агентство Bloomberg повідомило, що представники адміністрації президента Джо Байдена обговорюють, чи повинні США піддати деякі з підприємств Ілона Маска перевірці національної безпеки, включаючи угоду з Twitter і супутникову мережу Starlink SpaceX.

Нагадаємо, РБК-Україна писала про те, що минулого місяця компанія SpaceX попередила Пентагон про те, що більше не зможе фінансувати супутникові термінали та послуги зв'язку для України. Проте вже пізніше Маск заявив, що все ж таки продовжить фінансувати сервіс.

Також питання оплати послуг Starlink обговорювалося і в Європейському союзі.

Тим часом міністр оборони України Олексій Резніков розповів, як Київ розв'язувати питання з Маском "безпосередньо".

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Илон Маск