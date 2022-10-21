США можуть перевірити джерела фінансування Маска після його заяв щодо України, - Bloomberg

Представники адміністрації президента Джо Байдена обговорюють, чи мають США піддати деякі з підприємств Ілона Маска перевірці національної безпеки, включаючи угоду з Twitter та супутникову мережу Starlink SpaceX.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Як зазначає видання, офіційні особи США стурбовані через нещодавню загрозу Маска припинити постачання супутникової служби Starlink в Україну та дружню позицію щодо Росії в серії твітів, в яких Маск виклав мирні пропозиції на користь Путіна. Вони також стурбовані його планами щодо покупки Twitter із групою іноземних інвесторів.

За словами джерел, обговорення все ще перебуває на ранній стадії. Одна з можливостей - через закон, що регулює Комітет із іноземних інвестицій у Сполучених Штатах (CFIUS), який перебуває у віданні Міністерства фінансів США, для перевірки підприємств Маска.

Одним із елементів угоди з Twitter на 44 млрд доларів, яка може спричинити розгляд CFIUS, є присутність іноземних інвесторів у консорціумі Маска. До групи входять принц Аль-Валід бін Талал із Саудівської Аравії, Binance - криптобіржа, заснована та керована уродженцем Китаю, а також суверенний фонд добробуту Катару.

Маск, найбагатша людина у світі, останніми тижнями оголосив про пропозиції припинити війну Росії проти України на умовах Путіна і пригрозив скоротити фінансову підтримку інтернету Starlink в Україні. Його твіти та публічні коментарі розчарували офіційних осіб у США та Європі та викликали похвалу у противників США.

Пізніше Маск відмовився від своєї загрози припинити фінансування Starlink та сказав, що продовжить нести витрати на обслуговування. Starlink став важливим інструментом зв'язку в Україні під час російського вторгнення. Маск надавав послугу безкоштовно, але сказав, що SpaceX втрачає 20 млн доларів на місяць, надаючи її Україні, і він не може нескінченно нести ці витрати.

За словами людей, знайомих із цим питанням, уряд США також використовуватиме Starlink у разі відключення зв'язку.

SpaceX доставляє астронавтів на Міжнародну космічну станцію в рамках давнього партнерства з NASA та запускає надсекретні супутники для Пентагону. Агентство США з міжнародного розвитку або USAID також сплатило деякі супутники SpaceX Starlink, які доставили в Україну.