ua ru
Вт, 25 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Білий дім спростував перевірки Маска після його заяв щодо України

Новость на русском →
Вашингтон, Вівторок 25 жовтня 2022 04:38
Білий дім спростував перевірки Маска після його заяв щодо України Фото: засновник компанії SpaceX Ілон Маск (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Адміністрація президента Джо Байдена спростувала відомості про те, що влада веде якусь перевірку діяльності підприємця та мільярдера Ілона Маска після заяв щодо України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр відмовилася коментувати стосунки адміністрації Байдена з Маском чи його ділові стосунки з іншими країнами.

"Знаю, що до цього є великий інтерес. Ми чули про ці повідомлення. Ці повідомлення не відповідають дійсності", - заявила вона.

Раніше агентство Bloomberg повідомило, що представники адміністрації президента Джо Байдена обговорюють, чи повинні США піддати деякі з підприємств Ілона Маска перевірці національної безпеки, включаючи угоду з Twitter і супутникову мережу Starlink SpaceX.

Нагадаємо, РБК-Україна писала про те, що минулого місяця компанія SpaceX попередила Пентагон про те, що більше не зможе фінансувати супутникові термінали та послуги зв'язку для України. Проте вже пізніше Маск заявив, що все ж таки продовжить фінансувати сервіс.

Також питання оплати послуг Starlink обговорювалося і в Європейському союзі.

Тим часом міністр оборони України Олексій Резніков розповів, як Київ розв'язувати питання з Маском "безпосередньо".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Илон Маск
NEWS
Президента "Мотор Січі" Богуслаєва взяли під варту
Президента "Мотор Січі" Богуслаєва взяли під варту
DAILY
Володимир Кудрицький: Росіяни намагаються повністю погасити нашу енергосистему
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Володимир Кудрицький: Росіяни намагаються повністю погасити нашу енергосистему